Il Monaco offre un triennale a Belotti: il Gallo è tentato

ADDIO ALL'ITALIA

L'attaccante, dopo l'addio al Torino, sperava di restare in A: ora la proposta del club del Principato. E potrebbe accettarla

Andrea Belotti sperava di restare a giocare in Italia dopo la decisione di non rinnovare il contratto con il Torino, dove ha trascorso le ultime sette stagioni (251 gare e 113 gol). In principio c'era il Milan, che con il passare del tempo si è defilato. Ultimamente sulle sue tracce c'erano il neopromosso Monza di Berlusconi e la Fiorentina. Ora è arrivata l'offerta di un triennale dal Monaco e il Gallo ci sta seriamente pensando, anche perché con la squadra del Principato giocherebbe i preliminari di Champions League. © Getty Images

Il Torino ci ha provato fino all'ultimo a convincerlo a restare e a prolungare il contratto in scadenza, Juric ha sperato di poterlo avere ancora in squadra. Alla fine Belotti ha deciso di svestire la maglia granata con la fascia di capitano annessa. E ora l'attaccante è vicino a lasciare il campionato italiano: il Monaco è pronto a garantirgli un ottimo ingaggio, oltre un ruolo da leader in campo e un palcoscenico europeo.