Il Manchester United punta Cunha: costa 70 milioni

La stagione della consacrazione. Matheus Cunha sta vivendo la sua miglior stagione della carriera in termini realizzativi: in 26 presenze in premier con il Wolverhampton ha messo a referto 13 gol e 4 assist. Numeri che hanno attirato l’attenzione di diverse top club e lo steso brasiliano, alla soglia dei 25 anni, si sente pronto per il grande salto. "Voglio competere per vincere trofei", ha dichiarato recentemente Cunha, alimentando le voci su uno suo possibile trasferimento. La squadra più attiva sulle sue tracce è il Manchester United, ma non sarà facile battere la resistenza dei Wolves: nel contratto del brasiliano sembrerebbe esserci una clausola rescissoria di poco superiore ai 70 milioni di euro. Difficile pensare che potrà partire per una cifra inferiore.