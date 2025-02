Adrianinho, figlio del celebre 'Imperatore' che in Italia ha vestito le maglie di Inter, Fiorentina, Parma e Roma, lascia il Brasile per approdare in Europa. Il Serrano, club brasiliano che gli ha fatto firmare il primo contratto da professionista, lo ha ceduto all'Académica de Coimbra, club della terza divisione portoghese.