Stando a quanto rivela BresciaOggi, è in stato avanzato la trattativa con il Nancy per Amine Bassi, classe 1997, trequartista che può giostrare anche da centrocampista centrale. Il suo cartellino è valutato sui 2 milioni di euro e in attesa di Zmrhal (operazione in standby) il 22enne francese sembra essere il più vicino a vestire la maglia delle Rondinelle.