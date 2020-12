Francia, clamoroso al Psg: esonerato Tuchel

Incredibile ribaltone al Psg. Dopo le indiscrezioni rimbalzate dalla Germania nelle prime ore di questa mattina, il club parigino è passato ai fatti e ha comunicato ufficialmente l'esonero di Thomas Tuchel. Il tecnico è stato licenziato da Leonardo nonostante il successo per 4-0 sullo Strasburgo, il secondo posto in Ligue 1 a un punto dalla coppia Lille-Lione e la qualificazione agli ottavi di Champions. Per la sua successione sono in corsa Mauricio Pochettino e Massimiliano Allegri.