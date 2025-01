Fonseca, dal Milan al Lione un mese dopo: giovedì l'esordio in Europa League

Un mese fa l'esonero dal Milan dopo il pareggio di San Siro contro la Roma e ora Paulo Fonseca è già pronto per ripartire. Lo aspettano sulla panchina del Lione al posto di Pierre Sage, cacciato lunedì. Per il tecnico portoghese si tratta di un ritorno in Ligue 1: prima di approdare in rossonero ha infatti allenato il Lille per due stagioni. Con il Lione Fonseca firmerà un contratto fino a giugno 2027. Nella sua nuova avventura francese lo seguiranno quattro collaboratori che hanno già lavorato con lui al Milan: Paulo Ferreira (collaboratore tecnico), Antonio Ferreira (preparatore dei portieri), Paulo Mourao (preparatore atletico) e Nelson Duarte (match analyst). Fonseca prende un Lione scivolato al sesto posto con 30 punti dopo 19 giornate, a tre punti dal quarto posto occupato dal Nizza e a 17 punti dalla capolista Psg. L'ex tecnico del Milan esordirà giovedì nell'ultima giornata del girone unico di Europa League in casa contro il Ludogorets.