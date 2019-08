"Ribery? Ci piace molto, Ha offerte di natura economica importante, noi lo vogliamo e ci piacerebbe averlo, però non possiamo dare decine di milioni come le squadre arabe o russe. Se vuole continuare a fare il calciatore ad alti livelli Firenze e noi lo aspettiamo a braccia aperte". Così in conferenza stampa il ds della Fiorentina Daniele Pradè dopo la vittoria in Coppa Italia sul Monza".