Mercato

Fenerbahçe: 6 obiettivi di mercato per tornare al top

17 Ott 2025 - 14:50

Il Fenerbahçe studia un mercato invernale di alto profilo per preparare la rincorsa al Galatasaray, già distante 6 punti in Super Lig turca. Il primo nome, a centrocampo, è quello di Leon Goretzka, in scadenza con il Bayern Monaco a fine stagione, insieme al quale potrebbe arrivare Sergej Milinkovic-Savic, che ha estimatori anche in Italia. Per la difesa occhi puntati su Demiral, obiettivo numero uno, e Kim Min-jae. In attacco il sogno è Memphis Depay, con l'alternativa Elye Wahi nata dalla proposta degli agenti del giocatore.

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
15:52
Il Psg blinda Pacho: rinnovo a un passo
14:50
Fenerbahçe: 6 obiettivi di mercato per tornare al top
13:48
Betis-Pellegrini, futuro in bilico: ancora niente rinnovo
12:36
Barça, occhi su Asllani
11:36
Newcastle, Tonali nel mirino del Paris Saint-Germain