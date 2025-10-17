Fenerbahçe: 6 obiettivi di mercato per tornare al top

Il Fenerbahçe studia un mercato invernale di alto profilo per preparare la rincorsa al Galatasaray, già distante 6 punti in Super Lig turca. Il primo nome, a centrocampo, è quello di Leon Goretzka, in scadenza con il Bayern Monaco a fine stagione, insieme al quale potrebbe arrivare Sergej Milinkovic-Savic, che ha estimatori anche in Italia. Per la difesa occhi puntati su Demiral, obiettivo numero uno, e Kim Min-jae. In attacco il sogno è Memphis Depay, con l'alternativa Elye Wahi nata dalla proposta degli agenti del giocatore.