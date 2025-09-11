Eriksen riparte dal Wolfsburg: "Potremo raggiungere grandi traguardi"

L'ex interista Christian Eriksen, svincolato quest'estate, alla scadenza del suo contratto con il Manchester United, ha firmato un contratto biennale con il Wolfsburg. "Il Wolfsburg è il mio primo club in Bundesliga e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura" - ha dichiarato il 33enne danese - "Sono convinto che insieme al Wolfsburg potremo raggiungere grandi traguardi. I colloqui con i dirigenti del club sono andati molto bene". Eriksen ha collezionato 310 presenze in Premier League. Ha militato nel Tottenham tra il 2013 e il 2020. Ha giocato anche per Ajax, Brentford e Inter. "Con Eriksen, abbiamo un giocatore che ha visto e vissuto tutto ai massimi livelli" - ha dichiarato il direttore sportivo del Wolfsburg, Sebastian Schindzielorz - "La sua enorme esperienza, la sua qualità in campo e la sua personalità saranno un prezioso impulso soprattutto per i nostri giovani". Eriksen ha avuto un arresto cardiaco durante la partita inaugurale della Danimarca agli Europei del 2021. È stato rianimato con un defibrillatore. Successivamente, gli è stato impiantato un dispositivo per monitorare il ritmo cardiaco. Sabato il Wolfsburg ospita il Colonia.