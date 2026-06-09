Dumfries al Real: l'annuncio della prima squadra di Denzel

Il VV Smitshoek ha comunicato il trasferimento attraverso un post sui social

09 Giu 2026 - 12:09
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Denzel Dumfries è il primo acquisto del Real Madrid di José Mourinho. A dare l'annuncio ufficiale non sono stati però i Blancos, ma il VV Smitshoek, la prima squadra del terzino olandese. Il club, che al momento milita nella quarta serie dei Paesi Bassi, ha comunicato il trasferimento attraverso un post su Instagram. Ad accompagnare le parole, alcune immagini di un giovane Dumfries in maglia arancionera: "Da Smitshoek al Santiago Bernabéu. Ha mosso i primi passi nel mondo del calcio proprio al VV Smitshoek, calcando per otto anni i campi con il nostro settore giovanile e sognando di raggiungere i massimi livelli. Oggi Denzel Dumfries firma per il Real Madrid. Un traguardo meraviglioso in una carriera già di per sé impressionante e un'ispirazione per tutti i giovani che si allenano e giocano con noi ogni settimana. Da qualche parte, i sogni iniziano. Per Denzel è iniziato qui, al VV Smitshoek. Siamo incredibilmente orgogliosi di ciò che ha realizzato e gli auguriamo il meglio a Madrid!". Per assicurarsi le prestazioni del terzino olandese, i Blancos pagheranno all'Inter la clausola rescissoria da 20 milioni

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