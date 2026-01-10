Logo SportMediaset

Mercato

Douglas Luiz fatica al Nottingham Forest: la Juve valuta il rientro

10 Gen 2026 - 12:35
Douglas Luiz (Juventus) in prestito al Nottingham Forest: 7 presenze 1 assist. Obbligo di riscatto a 25 milioni alla 15° presenza da 45 minuti © IPA

Il prestito di Douglas Luiz al Nottingham Forest si è complicato: il riscatto da 28,5 milioni, vincolato a 15 presenze da almeno 45 minuti in Premier League, è a forte rischio dato lo scarso impiego del brasiliano, fermo a soli 5 gettoni utili.

Per evitare la svalutazione del giocatore e la perdita dell'incasso, la Juventus sta valutando di richiamarlo anticipatamente per girarlo subito a un altro club inglese — si ipotizza un ritorno all'Aston Villa — replicando la formula del prestito con riscatto.

Mentre il Forest sembra già cercare alternative (come Frattesi), i bianconeri escludono categoricamente un reintegro in rosa di Douglas Luiz, confermandolo fuori dal progetto tecnico e destinato comunque alla cessione. Lo scrive Tuttosport.

