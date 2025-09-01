Logo SportMediaset
Mercato

Damiani: "Scambio Gimenez-Dovbyk potrebbe essere una buona idea"

01 Set 2025 - 12:10

Un possibile scambio Gimenez-Dovbyk tra Milan e Roma, secondo Damiani, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, "potrebbe essere una buona soluzione. Entrambi non hanno reso secondo le aspettative. Magari cambiando ambiente, si potrebbero ritrovare e fare bene. Ho grande fiducia in Gasperini e nella Roma, è un grande allenatore, sa dare un gioco alla squadra. Come dice Sacchi, I campioni sono importanti ma anche il gioco è importante. E Gasperini in questo è maestro". Calciomercato aperto a campionato iniziato: "Sono d'accordo sul fatto che andrebbe chiuso prima. La Spagna non vuole chiuderlo prima forse perché ha molta disponibilità e vuole più tempo per acquistare altri giocatori. Non credo sia la soluzione migliore, tornare al passato ogni tanto è anche positivo", osserva. Inter e Milan, le due delusioni di inizio campionato: "A parte questa battuta d'arresto contro l'Udinese, l'Inter ha una squadra molto forte, la rivedremo protagonista in Italia e in Europa - prosegue Damiani - Al Milan manca tutto (scherza, ndr). Ha fatto molti acquisti, ma non ha ancora un gioco ben chiaro. Credo che questa squadra non possa dare grandi soddisfazioni al popolo milanista. Mi auguro di sbagliare, ma certo molto da lavorare". Dopo le prime due giornate il campionato si è fermato per la prima sosta delle nazionali che segnerà l'esordio di Rino Gattuso come Ct azzurro. "Se guardo le nazionali del passato, qualche preoccupazione ce l'avrei - sottolinea - Però ci sono molti giovani. Gattuso può dare grande grinta, anche se l'allenatore non va in campo. Mi auguro che la squadra recepisca il carattere del suo ct. Guardiamo al futuro con fiducia, anche se siamo tutti un po' preoccupati".

13:39
Milan, 10 milioni al Wofsburg per Odogu
13:32
Juve, il Racing Santander in pressing per Facundo Gonzalez
13:24
Milan, ti ricordi Boniface? Può andare al Weder Brema
13:19
Fiorentina, si cerca una sistemazione per Richardson: due le opzioni
13:16
Il Como saluta Engelhardt: si trasferisce in Bundesliga