Dall'Inghilterra: Naghelsmann apre all'ipotesi United, Carrick in bilico

22 Ott 2026 - 14:10
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Cresce la pressione attorno a Michael Carrick, tecnico del Manchester United, all'indomani della pesante sconfitta rimediata in Champions League contro il Como. Secondo quanto riporta il 'The Telegraph' Julian Nagelsmann, tra i candidati principali per l'eventuale successione, avrebbe aperto all'ipotesi di andare ad allenare i Red Devils a stagione in corso, interessato all'idea di fare un'esperienza in Premier League. Al momento però, stando al quotidiano inglese, non ci sarebbe stato alcun contatto formale tra le parti. Finora lo United ha ottenuto appena due vittorie in undici gare disputate tra tutte le competizioni. 

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