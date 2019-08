Il Crotone mette a segno un gran colpo per il reparto offensivo. La società pitagorica comunica infatti "di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Maximiliano Gasto'n Lopez". L'attaccante argentino (Buenos Aires, 3 aprile 1984), che ha anche cittadinanza italiana, porta esperienza e qualita' al servizio della squadra pitagorica e nel suo curriculum vanta 215 presenze nella massima serie italiana condite da 46 reti. Maxi nella sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Barcellona e Milan. Nell'ultimo anno ha giocato in Brasile, col Vasco da Gama, andando a segno 9 volte in 24 occasioni. Il neo attaccante rossoblu' ha firmato un contratto fino al 30 giugno.