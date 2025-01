Monza, Matteo Viti nuovo difensore della Primavera

"Matteo Viti è un nuovo calciatore della Primavera di AC Monza". Si legge in un comunicato ufficiale del Club "Il difensore centrale arriva in prestito con diritto di riscatto ed entra a far parte della famiglia biancorossa. Nato a Recanati il 18 dicembre 2005, muove i primi passi nell'Asd Potenza Calcio Picena, per poi vestire la maglia dell'Ascoli Calcio nella stagione 2019-2020 e approdare nel 2021-2022 all'A.C. Perugia Calcio. Il 5 ottobre 2023 - prosegue la nota - fa il suo esordio in Prima Squadra contro il Monterosi Fc, dando inizio al suo cammino tra i grandi. Nella stagione 2023-2024 sono cinque le presenze collezionate nel campionato di Serie C e una in Coppa Italia Serie C. Nel campionato corrente è sceso in campo in quattro gare di Serie C e in due di Coppa Italia Serie C, mettendo in mostra notevoli doti fisiche, atletiche e tecniche, che lo rendono tra i maggiori prospetti del calcio italiano". E conclude: "Un cammino verso nuovi traguardi continua, in maglia biancorossa. Benvenuto Matteo!".