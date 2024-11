CRESPO, ADDIO AL AIN: ARRIVA L'ESONERO

La squadra degli Emirati Arabi dell'Al-Ain ha esonerato l'allenatore Hernan Crespo, meno di sei mesi dopo che l'argentino ha guidato il club degli emiratino al titolo della Champions League asiatica. La decisione è arrivata dopo una serie di risultati deludenti che sono culminati in una sconfitta per 5-1 contro l'Al-Nassr di Cristiano Ronald nell'AFC Champions League Elite martedì. Ciò significa che Crespo non avrà la possibilità di guidare l'Al-Ain alla Coppa del Mondo per club Fifa ampliata a 32 squadre, nonostante l'abbia aiutata a qualificarsi per il torneo negli Stati Uniti la prossima estate. Il club ha ringraziato Crespo in una dichiarazione, ma ha affermato che "i risultati recenti non hanno soddisfatto le aspettative".