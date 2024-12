Clamoroso Bifouma: “Volevo giocare contro CR7, ma ho firmato per la squadra sbagliata”

Thievy Bifouma, attaccante francese naturalizzato congolese che in carriera ha vestito tra le altre le maglie di Almeria, West Bromwich Albion e Stade Reims, ha rivelato a Tasnimnews un retroscena assurdo sul suo passaggio all'Esteghlal Khuzestan, formazione del campionato iraniano, nell'ultima sessione di mercato. "Ho notato che una delle loro prossime partite sarebbe stata contro l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo nella Champions League asiatica, quindi ho deciso di accettare l'offerta. Quando sono arrivato nel Paese, il mio amico Gael Kakuta mi ha chiesto dove fossi e gli ho girato la posizione dell'hotel, dicendogli che saremmo stati compagni di squadra. Mi ha chiamato subito dicendo che non avevo firmato per l'Esteghlal FC, ma per l'Esteghlal Khuzestan. Non sapevo che ci fossero due Esteghlal in Iran, ero capitato nella squadra sbagliata".