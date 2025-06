Chiesa lascia il Liverpool? L'Atletico Madrid ci pensa

Nuova avventura in vista per Federico Chiesa? Nonostante un contratto che lo lega al Liverpool fino al 2028, l'ex attaccante della Juventus potrebbe cambiare nuovamente squadra nella prossima stagione. Secondo il portale spagnolo As, l'Atletico Madrid sarebbe interessato all'esterno italiano. Con Correa in uscita, ecco che potrebbe liberarsi un posto nell'attacco del Cholo Simoeone, che l'ha inserito nella lista dei possibili acquisti estivi. L'unico ostacolo da superare, al momento, è l'elevato ingaggio che l'attaccante percepisce. L'obiettivo di Chiesa è quello di trovare spazio in ottica Mondiale 2026. In Italia c'è l'interesse del Napoli, che segue gli eventuali sviluppi.