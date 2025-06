Colpo del Chelsea che ha chiuso l'accordo con il Brighton per ingaggiare Joao Pedro, 23enne attaccante brasiliano. L'affare è da 52 milioni di sterline: il classe 2001 firmerà un contratto di sette anni ed è atteso negli Usa per prendere parte al Mondiale per Club. Con lui anche Gittens, talento in arrivo dal Borussia Dortmund.