Potrebbe esserci un nuovo capitolo a sorpresa per quanto riguarda il futuro di Bruno Fernandes, centrocampista offensivo portoghese ex Sampdoria e Udinese tra le altre, che sembrava ormai ad un passo dal vestire la maglia del Manchester United, tanto che negli scorsi giorni in Inghilterra scrivevano che stasera - dopo la Supercoppa portoghese - il giocatore avrebbe salutato definitivamente i Leoes per salpare verso Old Trafford. Ma secondo quanto scrive il Mail on Sunday, il trequartista classe '94 avrebbe spiazzato tutti, chiarendo alla società portoghese che vuole andare al Tottenham.

Tempo reale domenica 04 agosto