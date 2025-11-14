Brozovic torna in Italia? Contratto con l'Al Nassr in scadenza

Marcelo Brozovic ha lasciato l'Inter da ormai due stagioni ma il legame con l'Italia rimane intatto. Il centrocampista croato nel 2023 è volato in Arabia Saudita, all'Al Nassr. Oggi però il suo contratto è in scadenza: Brozo e il suo entourage hanno aperto al rinnovo ma ancora manca l'accordo sulle cifre. Per questo, secondo quanto riporta Matteo Moretto, un suo ritorno in Serie A non sarebbe da escludere a priori: a gennaio, senza un rinnovo, Brozovic potrebbe firmare gratuitamente per giugno o essere acquistato a prezzo di saldo. Spalletti cerca un regista per la sua Juve e fu proprio lui a inventare Marcelo in quella posizione. Una pista da seguire