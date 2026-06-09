Bologna, è arrivato Tedesco: selfie e autografi all'aeroporto, poi la firma del contratto

Inizia l'avventura a Bologna di Domenico Tedesco. Il nuovo tecnico degli emiliani è arrivato attorno alle 10 all'aeroporto Marconi. Ad accoglierlo il direttore sportivo Marco Di Vaio. L'ex ct del Belgio, che si è presentato con una sciarpa del club rossoblu attorno al collo, ha concesso selfie e autografi ai tifosi che lo hanno accolto nello scalo bolognese. "Grazie, grazie", le uniche parole del neo allenatore del Bologna prima di salire a bordo di un'auto nera. Una volta in sede è arrivata la firma sul contratto che lo legherà ai rossoblu fino al 30 giugno 2028. Tedesco sarà presentato alla stampa giovedì 12.

