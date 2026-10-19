Bologna, dilemma Skorupski: a gennaio può arrivare un ex Juventus

Il Bologna riflette sull'acquisto di Michele Di Gregorio per gennaio: il portiere può ritrovare Palladino

19 Ott 2026 - 09:19
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In vista della riapertura del calciomercato a gennaio, la dirigenza del Bologna sta valutando con grande attenzione la possibilità di acquistare un nuovo portiere, decisione che dipenderà dal rendimento offerto da Lukasz Skorupski nelle prossime uscite stagionali.

Tra i profili al vaglio dei vertici rossoblù, secondo il Corriere dello Sport sta prendendo corpo l'ipotesi Michele Di Gregorio, nome che rappresenta molto più di una semplice suggestione per due motivi chiave: l'estremo difensore, arrivato in prestito dalla Juventus, sta trovando poco spazio al Bournemouth dove parte sistematicamente dalla panchina e, al contempo, vanta la stima del tecnico Raffaele Palladino, che lo aveva allenato al Monza. 

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