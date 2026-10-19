Bologna, dilemma Skorupski: a gennaio può arrivare un ex Juventus

Tra i profili al vaglio dei vertici rossoblù, secondo il Corriere dello Sport sta prendendo corpo l'ipotesi Michele Di Gregorio, nome che rappresenta molto più di una semplice suggestione per due motivi chiave: l'estremo difensore, arrivato in prestito dalla Juventus, sta trovando poco spazio al Bournemouth dove parte sistematicamente dalla panchina e, al contempo, vanta la stima del tecnico Raffaele Palladino, che lo aveva allenato al Monza.