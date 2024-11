BELGIO, PANCHINA A RISCHIO PER TEDESCO

Titoli di coda vicini per Domenico Tedesco sulla panchina del Belgio. Il disastroso cammino in Nations League dopo l'eliminazione al secondo turno all'Europeo avrebbero segnato in fatti il futuro del ct, ormai destinato all'esonero. Stando al Daily Record, la Federcalcio belga starebbe pensando di affidarsi a Philippe Clement, attualmente alla guida del Glasgow Rangers in Scozia, ma prima resta da risolvere la questione degli 1,45 milioni di euro da versare a Tedesco per interrompere anticipatamente il rapporto.