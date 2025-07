Ajax, in arrivo Gloukh dal RB Salisburgo

L'Ajax piazza un colpo per il presente ma anche per il futuro: i lancieri stanno per ultimare l'acquisto di Oscar Gloukh dal Red Bull Salisburgo. Il centrocampista israeliano del 2004 è l'ultimo gioiello lanciato dagli austriaci: nell'ultima, negativa, stagione del Salisburgo Gloukh ha messo a referto 10 gol e 5 assist emergendo come uno degli elementi più positivi della squadra. Ora è pronto a volare verso Amsterdam per 15 milioni più 3 di bonus dove firmerà un contratto quinquennale.