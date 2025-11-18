Torna "Giocattolo Sospeso": l'iniziativa solidale di Assogiocattoli

“Aderire a Giocattolo Sospeso è un gesto semplice, ma potentissimo: significa condividere un po’ della propria felicità con chi ne ha meno. E non solo, rappresenta molto di più: è un segno concreto di comunità, di attenzione e di cura verso chi è più fragile” - conferma il Presidente di Assogiocattoli Genesio Rocca, che continua: “è questo lo spirito che ci accompagna da cinque anni: far comprendere a tutti che il gioco è un diritto, non un privilegio. Ogni giocattolo donato rappresenta un piccolo atto d’amore. Siamo davvero orgogliosi che l’iniziativa continui a crescere, coinvolgendo sempre più persone, istituzioni e territori: è la dimostrazione che la solidarietà può davvero unire tutta la Nazione”.