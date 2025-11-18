Torna "Giocattolo Sospeso": l'iniziativa solidale di Assogiocattoli

Dal 20 novembre riparte l’attività di charity, che negli anni precedenti ha riscosso enorme successo e che, in soli 4 anni, ha raccolto e donato oltre 70mila giochi a bambini di tutta Italia.
© Ufficio Stampa
Si dice che tutto sia iniziato nell’ambiente dei bar della classe operaia di Napoli, dove qualcuno chiedeva un “sospeso”: ordinava due caffè, ma ne beveva solo uno, offrendo simbolicamente l’altro a chi non aveva la possibilità di pagarselo. Un gesto di gentilezza ancora diffuso nei bar partenopei, che ha ispirato l’iniziativa benefica che da cinque anni Assogiocattoli porta avanti con impegno e passione. Si tratta di Giocattolo Sospeso, l’attività di charity ad oggi è riuscita a raccogliere e donare oltre 70.000 giocattoli, portando nelle case italiane un numero inquantificabile di sorrisi, e che giunge ora alla sua quinta edizione.
L’obiettivo è quello di regalare giocattoli a chi non può permetterseli, e rispecchia perfettamente i valori della campagna Gioco per Sempre, il cui obiettivo è diffondere la cultura del gioco e celebrarne l’universalità. La partenza è fissata, come ogni anno, per il 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con l’intenzione di raccogliere e donare più giochi possibile in vista del Natale.
Lo scorso anno, “Giocattolo Sospeso” ha registrato un record di adesioni, coinvolgendo tutto il territorio nazionale tra negozi di giocattoli, prima infanzia, superstore e iperstore - con 126 enti benefici che hanno dato il loro prezioso contributo, raccogliendo i giocattoli e distribuendoli ai bambini e alle famiglie più bisognose. Insomma, l’Italia intera ha unito le proprie forze in nome di questo obiettivo lodevole, trasformando “Giocattolo Sospeso” in un gesto di solidarietà collettivo, veicolo di un fondamentale messaggio di fratellanza. Ed è così che il percorso intrapreso diversi anni fa dal Comune di Napoli - il naturale antesignano del “Giocattolo Sospeso” - continua a crescere e a diffondersi in tutto lo Stivale, da nord a sud.
“Aderire a Giocattolo Sospeso è un gesto semplice, ma potentissimo: significa condividere un po’ della propria felicità con chi ne ha meno. E non solo, rappresenta molto di più: è un segno concreto di comunità, di attenzione e di cura verso chi è più fragile” - conferma il Presidente di Assogiocattoli Genesio Rocca, che continua: “è questo lo spirito che ci accompagna da cinque anni: far comprendere a tutti che il gioco è un diritto, non un privilegio. Ogni giocattolo donato rappresenta un piccolo atto d’amore. Siamo davvero orgogliosi che l’iniziativa continui a crescere, coinvolgendo sempre più persone, istituzioni e territori: è la dimostrazione che la solidarietà può davvero unire tutta la Nazione”.
Con la quinta edizione di “Giocattolo Sospeso”, Assogiocattoli rinnova l’impegno a portare gioia e speranza dove ce n’è più bisogno, confermando che la solidarietà, come il gioco, è davvero un valore universale.
Per scoprire tutti i punti di raccolta aderenti all’iniziativa visitare il sito ufficiale: www.giocattolo sospeso.it.