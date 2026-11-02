San Siro anche in Pokémon Pokopia: i giocatori ricreano lo stadio di Milano

A poco più di sette mesi dal debutto su Nintendo Switch 2, Pokémon Pokopia ha ufficialmente tagliato il traguardo delle 5 milioni di copie vendute a livello globale. Questo risultato evidenzia l’eccezionale accoglienza da parte del pubblico e consacra l'ultima console di casa Nintendo come il nuovo e vivace cuore pulsante del franchise, il palcoscenico ideale per vivere le indimenticabili avventure della serie, sia quelle attuali, sia quelle in arrivo. Nonostante la fortissima competizione, al momento Pokémon Pokopia si afferma come uno dei videogiochi più amati dell'anno, grazie soprattutto alla sua formula di simulatore di vita con protagonisti i Pokémon e, in particolar modo, all'immensa libertà creativa lasciata nelle mani dei giocatori.
Direttamente dalla community italiana di giocatori, arriva l’ennesima testimonianza del potere espressivo di Pokémon Pokopia, con la riproduzione in gioco dello stadio Giuseppe Meazza, anche noto come stadio San Siro. Un modo per riunirsi online e celebrare uno dei match più accesi d’Italia, il Derby di Milano tra Milan e Inter, giocatosi sabato sera.
L'iniziativa porta la firma del content creator Gidano (Ilias Cocchi Pontalti) e delle community Animal Crossing Life, con il supporto di Pokémon Millennium, che hanno sfruttato le avanzate opzioni di personalizzazione del videogioco per ricreare il celebre prato verde e gli spalti dell'impianto milanese, offrendo un modo unico per festeggiare uno degli eventi sportivi più sentiti dell'anno. Dopo alcuni dei monumenti italiani più iconici, dal Colosseo al Ponte di Rialto, fino ad arrivare al Tempio della Concordia, e la precedente realizzazione dell'Autodromo Nazionale di Monza, l’adrenalina del grande sport continua a prendere vita all’interno del vasto mondo dei Pokémon.
Pokémon Pokopia è un’esperienza di simulazione di vita rilassante e orientata alla cooperazione, dedicata alla creazione e alla costruzione a blocchi in un mondo arido e privo di umani. Allontanandosi dalle classiche meccaniche di lotta e cattura, il gioco permette di vestire i panni di un Ditto trasformato in Allenatore, chiamato a riportare in vita una terra desolata e a riqualificare l'ambiente sfruttando le sue abilità di copia. Accompagnati da personaggi inediti come il Professor Tangrowth e la piccola Pallichu, i giocatori dovranno coltivare la bellezza naturale del mondo e collaborare attivamente con altri Pokémon per ricostruirlo, attraverso l'esplorazione, la costruzione e la raccolta di risorse. Grazie a un ritmo contemplativo e alla possibilità di giocare in compagnia fino a quattro giocatori, sia in locale sia online, l'avventura invita a unire le forze per arredare, ripopolare e personalizzare un paradiso condiviso e accogliente, mettendo al centro dell'esperienza la creatività e la convivenza quotidiana.
Per rendere l'universo di gioco ancora più ricco, è ora disponibile all'acquisto la prima parte del Pass di espansione a pagamento di Pokémon Pokopia, un DLC progettato per ampliare notevolmente l'esperienza di gioco. Questo pacchetto porta con sé zone inedite da esplorare, nuovi Pokémon da incontrare e un'ampia selezione di decorazioni, offrendo agli utenti tante opzioni di personalizzazione. Con questo contenuto a pagamento, i giocatori avranno accesso a tre diversi pacchetti aggiuntivi pensati per ingrandire il proprio paradiso Pokémon. La Parte 1, intitolata Fondale Bolleblub e rilasciata il 5 agosto, introduce una città sommersa ricca di nuovi Pokémon, mobili aggiuntivi, nuove ricette culinarie da sperimentare e tante altre sorprese. Insieme all'espansione, tutti gli utenti di Pokémon Pokopia hanno ricevuto anche un aggiornamento software gratuito che introduce la mossa "Sub", permettendo così a Ditto di immergersi ed esplorare le profondità marine. Le parti 2 e 3 del Pass di espansione sono in arrivo rispettivamente alla fine del 2026 e all’inizio del 2027.
Pokémon Pokopia e il Pass espansione (venduto separatamente e comprensivo di tutte le parti già disponibili e in arrivo) sono disponibili per l’acquisto sia su Nintendo eShop, direttamente su Nintendo Switch 2, sia dal Nintendo Store.
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