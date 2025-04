Ressentia, la startup che cristallizza la passione in sculture di design

Avere la maglia del tuo campione in casa in bella mostra? Da oggi c’è un nuovo modo di celebrare e collezionare le proprie passioni, trasformando ricordi ed emozioni in sculture di design raffinate e senza tempo. Questa è la visione di Riccardo e Cady, due giovani imprenditori under 30 della Brianza, vicino a Milano, fondatori di Ressentia, una startup innovativa che ha rivoluzionato il modo di collezionare le maglie da calcio e non solo. Grazie a un processo di cristallizzazione, i due riescono a trasformare capi di abbigliamento, in particolare t-shirt sportive, in autentiche opere d’arte.