Recensione Xiaomi 15T: il flagship killer che punta tutto sulla fotografia

Tra Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Ultra si inseriscono, come di consueto, le versioni pensate dall'azienda di elettronica di consumo come più accessibili senza rinunciare a gran parte delle caratteristiche top di gamma: i cosiddetti "flagship killer", termine coniato in qualche modo proprio da questa linea di smartphone, basti ricordare ai fasti di Mi9T Pro e compagnia bella. Eccoci dunque con in prova Xiaomi 15T, fratellino di Xiaomi 15T Pro che di fatto si differenzia solo per cpu, ottiche ancora più performanti e ricariche più veloci, e che così riesce a restare sotto la soglia psicologica dei 700 euro visto che il prezzo, invariato rispetto al 14T, resta di 649 euro con ben 12Gb di RAM e 256GB di memoria interna. Retro in vetro e frame in plastica, nella confezione non manca la cover di silicone, peccato per il cavo di ricarica (non c'è l'alimentatore) ancora con una uscita USB-A.