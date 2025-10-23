Prowinter 2026: la fiera della montagna invernale torna a Bolzano, più internazionale e sostenibile che mai

Non mancheranno i celebri Prowinter Test Days, powered by ITASnow e organizzati da Pool Sci Italia, in programma lunedì 12 e martedì 13 gennaio a Carezza, che rimangono uno dei momenti più attesi della manifestazione, dove oltre 250 professionisti potranno provare in anteprima le novità della stagione 2026/2027.



A completare il programma, il Prowinter Party, evento aperto a tutti gli espositori e visitatori, che animerà la prima serata di manifestazione con sessioni di networking, pensate per favorire scambio e ispirazione tra aziende, professionisti e media di settore.



"Con Prowinter 2026 vogliamo rafforzare il ruolo di Bolzano come punto di incontro europeo per l’industria degli sport invernali e dell’outdoor - afferma Geraldine Coccagna, Brand Manager di Prowinter - . Vogliamo continuare a crescere con l’obiettivo di offrire un’esperienza efficiente e di qualità, fedele ai valori di sostenibilità e autenticità che contraddistinguono la nostra fiera e il territorio che la ospita. La nostra forza rimane nella filosofia ‘Small but High Quality’: un momento autentico, fatto di persone, prodotti e dialogo, capace di mantenere vivo lo spirito dell’inverno e della montagna, consolidando Prowinter come punto di riferimento nel calendario europeo del settore".



Da evento dedicato principalmente al noleggio, grazie ad una visione lungimirante e strategie innovative, Prowinter si è evoluta fino a diventare una fiera B2B di riferimento per l’intera filiera della montagna d’inverno, capace di coniugare retail e rental in un unico hub professionale. In pochi giorni e in un solo luogo, Prowinter 2026 concentrerà tutto il valore e l’innovazione dell’intero settore dell’outdoor e degli sport invernali a Fiera Bolzano, trasformando la visita in un’esperienza completa e imperdibile per ogni professionista.



I ticket per visitare la fiera saranno disponibili online a partire dal primo novembre 2025.