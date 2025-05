PlayStation celebra i Days of Play: nuovi contenuti, attività e offerte su console PS5 e non solo

Alcune offerte dei Days of Play includono:

-La console PlayStation 5 (digitale e standard), in promozione a partire da €399,99;

-Sconto di 50€ su console PlayStation 5 Pro, il modo più spettacolare per giocare ai titoli PS5;

-Sconto di 50€ su PlayStation VR2, l’headset di realtà virtuale immersiva per PS5;

-Sconto di 30€ sugli auricolari wireless Pulse Explore, i primi auricolari wireless targati PlayStation;

-Sconto di 30€ sul controller wireless DualSense Edge, altamente personalizzabile;

-Sconto di 20€ sui controller wireless DualSense;

-Offerte su titoli popolari per PS5 e PS4 come Astro Bot, GT7, Marvel’s Spider-Man 2, The Last of Us Parte II Remastered