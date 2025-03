PS5 Slim e Astro Bot insieme in un bundle esclusivo

Entrambe le varianti includeranno, oltre alla console, una copia digitale* del pluripremiato platform di Team Asobi, che ha conquistato pubblico e critica, aggiudicandosi il prestigioso premio di Game of the Year! In seguito alla distruzione della nave madre PlayStation 5, Astro dovrà intraprendere un’eroica missione, viaggiando attraverso sei diverse galassie alla ricerca del suo equipaggio perduto.