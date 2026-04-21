Pirelli Design presenta le versioni brandizzate della sedia Kutyna e della lampada LaFlaminia di Archi.mo.ra

Kutyna è una sedia telescopica a scomparsa, ispirata al bicchiere telescopico diffuso in Italia tra gli anni ’60 e ’80. Può essere completamente chiusa, fungendo da coffee table, o regolata in altezza fino a diventare uno sgabello, attraverso un raffinato sistema meccanico che assicura stabilità e sicurezza in ogni configurazione. Il progetto si caratterizza per un elevato livello di ingegnerizzazione e ogni elemento è assemblato e rifinito manualmente, in un processo che combina tecnologia e lavorazione artigianale Made in Italy. La struttura è in policarbonato trasparente, con poggiapiedi in tubolare cromato. Tra le varianti, anche una versione con illuminazione a LED a basso consumo.