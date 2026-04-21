Pirelli Design presenta le versioni brandizzate della sedia Kutyna e della lampada LaFlaminia di Archi.mo.ra
In diversi punti della città, esposti anche altri prodotti personalizzati: la Ciclotte Exercise Bike, il calciobalilla di lusso “CRISTALLINO TECKELL” e lo speaker iXOOST “Pirelli P Zero Sound”. Il nuovo maxi-rib PIRELLI 47, raffigurato su ledwall, celebra inoltre la collaborazione ultraventennale con Sacs Tecnorib
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Alla Milano Design Week 2026 debuttano le versioni dedicate a Pirelli della sedia di design “Kutyna” e della lampada “LaFlaminia”, brevettate e firmate dallo stilista di interni Pier Paolo Rauco, fondatore dello studio romano Archi.mo.ra. I due elementi d’arredo inaugurano una collaborazione basata su valori comuni, tra cui italianità, cura dei dettagli e capacità di reinterpretare il passato in chiave moderna.
La Design Week rappresenta inoltre la cornice ideale per valorizzare le partnership di Pirelli Design - divisione del Gruppo dedicata a progetti di design e lifestyle - con altri marchi rilevanti del settore, attraverso prodotti in esposizione e installazioni luminose in diverse aree della città.
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Kutyna e LaFlaminia: dentro il progetto
Tra le novità della settimana milanese dedicata al design, le versioni a marchio PIRELLI di Kutyna e LaFlaminia: due creazioni apparentemente semplici che racchiudono anni di sperimentazione e cura progettuale.
Kutyna è una sedia telescopica a scomparsa, ispirata al bicchiere telescopico diffuso in Italia tra gli anni ’60 e ’80. Può essere completamente chiusa, fungendo da coffee table, o regolata in altezza fino a diventare uno sgabello, attraverso un raffinato sistema meccanico che assicura stabilità e sicurezza in ogni configurazione. Il progetto si caratterizza per un elevato livello di ingegnerizzazione e ogni elemento è assemblato e rifinito manualmente, in un processo che combina tecnologia e lavorazione artigianale Made in Italy. La struttura è in policarbonato trasparente, con poggiapiedi in tubolare cromato. Tra le varianti, anche una versione con illuminazione a LED a basso consumo.
Dallo stesso principio progettuale nasce LaFlaminia, una lampada regolabile in altezza che utilizza il medesimo sistema telescopico brevettato. Il dispositivo consente di modificare forma, altezza e diffusione della luce, adattandosi a diverse esigenze d’arredo.
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Gli elementi distintivi di Pirelli
Le versioni di Kutyna e LaFlaminia personalizzate Pirelli introducono dettagli funzionali e materici che richiamano l’universo del produttore di pneumatici. Tra questi, la finitura gommata della base e del top - impreziosito dal logo parentesi di Pirelli in colore grigio -, il cuscino nero della seduta rifinito con un profilo color giallo Pirelli, il coperchietto della sede di ricarica per la luce anch’esso giallo e caratterizzato dal logo P lunga.
Le Kutyna e LaFlaminia a marchio PIRELLI verranno presentate giovedì 23 aprile durante un evento del Fuorisalone al Bulgari Hotel. Saranno inoltre esposte, per l’intera Design Week, nelle vetrine COIN di Corso Vercelli a Milano, all’interno del punto vendita di Piazza Cinque Giornate e nel temporary store Kutyna, allestito nel quartiere Brera. I prodotti si potranno acquistare a partire da luglio sul sito Kutyna (https://kutynaofficial.com/en) e nei principali Department store COIN.
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Pirelli Design a Milano
Pirelli è inoltre protagonista alla Milano Design Week tramite Pirelli Design con attivazioni diffuse nella città per valorizzare le diverse partnership. Nello showroom Interni, in Via Turati, si trovano in esposizione, oltre a una show tyre di Formula 1, tre prodotti a marchio PIRELLI: la cyclette di design “Ciclotte” realizzata da Multi Design, il calciobalilla di lusso CRISTALLINO TECKELL per Pirelli e gli speaker bluetooth iXOOST “Pirelli P Zero Sound”. Tutti i prodotti si distinguono per elementi derivati dal motorsport, come i colori e le grafiche che rendono omaggio ai pneumatici utilizzati nella massima competizione automobilistica al mondo, di cui Pirelli è fornitore unico. Fino al 30 aprile, infine, saranno visibili in diverse zone di Milano ledwall dedicati al maxi-rib PIRELLI 47, ultimo nato della gamma PIRELLI SPEEDBOATS, frutto della collaborazione ultraventennale con Sacs Tecnorib.
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