Peroni presenta “La Squadra Peroni”: la nuova limited edition di lattine in cui nessuna/o resta in panchina
Dal "Fuoriclasse dei meme" alla "Leader delle rimpatriate", il brand lancia la collezione che trasforma i piccoli (e irresistibili) ruoli quotidiani in una squadra tutta da collezionare
© Ufficio Stampa
"Nella nostra squadra, nessuna/o rimane in panchina": Peroni, la birra lager italiana più amata sul territorio nazionale, presenta "La Squadra Peroni", la nuova limited edition di lattine distribuita sul territorio nazionale.
C'è chi organizza tutto, chi manda vocali infiniti e chi spoilera con facilità: la collezione nasce per divertire consumatori e brand lover, prendendo ispirazione dai piccoli ruoli che ciascuno di loro ricopre ogni giorno all'interno del proprio gruppo e valorizzando lo spirito di squadra e la condivisione.
Un team tutto da collezionare composto da 22 lattine, 11 ruoli al femminile e 11 al maschile: ogni lattina diventa una divisa con titoli che raccontano, in chiave ironica, i ruoli in cui riconoscersi ogni giorno - dalla "Capitana dei vocali troppo lunghi" al "Capocannoniere degli spoiler", passando per il "Titolare delle chat di gruppo" e la "Coach del karaoke stonato". Un modo divertente che invita a comporre la propria squadra del cuore, che sia di amiche/i, familiari o colleghe/i.
Collezionarle, scambiarle, completare la propria squadra: la limited edition di Lattine Peroni nasce anche come un momento di condivisione, capace di trasformare un momento di convivialità in un'occasione di connessione e leggerezza. La forza di un gruppo, infatti, sta proprio nella varietà delle sue persone. Ed è per questo che Peroni celebra un team in cui c'è spazio per tutti, con un messaggio chiaro: "Nessuna/o rimane in panchina".
"Con questa limited edition abbiamo voluto trasformare un gesto semplice in qualcosa in cui riconoscersi davvero: perché ognuno di noi, nel proprio quotidiano, ha un ruolo unico che merita di essere celebrato - dichiara Viviana Manera, Direttrice Marketing di Birra Peroni - . Questa collezione nasce per raccontare, con leggerezza e autenticità, il valore delle differenze e il modo in cui queste contribuiscono a rendere ogni gruppo speciale. E' un invito a sentirsi parte del nostro team, senza esclusioni, in linea con il nostro impegno sui temi di inclusione e parità di genere che portiamo avanti anche attraverso il progetto BeHer".
Il lancio de "La Squadra Peroni" è supportato da una campagna integrata digital r social, che invita il pubblico a scoprire, collezionare e condividere il proprio ruolo all'interno della squadra.
Insomma, collezionate le lattine, create la vostra squadra e condividetela con @birra_peroni #lasquadraperoni.