Peroni presenta “La Squadra Peroni”: la nuova limited edition di lattine in cui nessuna/o resta in panchina

"Con questa limited edition abbiamo voluto trasformare un gesto semplice in qualcosa in cui riconoscersi davvero: perché ognuno di noi, nel proprio quotidiano, ha un ruolo unico che merita di essere celebrato - dichiara Viviana Manera, Direttrice Marketing di Birra Peroni - . Questa collezione nasce per raccontare, con leggerezza e autenticità, il valore delle differenze e il modo in cui queste contribuiscono a rendere ogni gruppo speciale. E' un invito a sentirsi parte del nostro team, senza esclusioni, in linea con il nostro impegno sui temi di inclusione e parità di genere che portiamo avanti anche attraverso il progetto BeHer".