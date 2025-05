Per vie e cammini con Cober: ecco i bastoncini Highland e Gorge

Per la stagione estiva 2026, Cober amplia la propria collezione con due nuovi modelli per trekking e cammini, che sposano le affidabili soluzioni tecniche così apprezzate dagli appassionati di questa attività in montagna con nuove soluzioni estetiche di design. Nella messa a punto di Highland e Gorge i designer Cober si sono concentrati su due elementi essenziali: comfort e stabilità. Le manopole ergonomiche che riducono la fatica e possibili dolori alle mani sono realizzate in materiali piacevoli alla presa che minimizzano possibili abrasioni. E per offrire la massima stabilità in un bastone regolabile, entrambi sono dotati delle esclusive chiusure bimateriale CamLock, con l’interno in gomma per ottenere la massima tenuta sotto carico.