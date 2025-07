Oakley compie 50 anni: a Foothill Ranch una celebrazione speciale

“Questa esperienza non è solo uno sguardo al passato, è una rampa di lancio per i prossimi 50 anni. Siamo immensamente orgogliosi dell’eredità costruita, ma ancora più entusiasti di dove stiamo andando,” ha dichiarato Brian Takumi, VP of Brand Soul and Creative di Oakley. “Oakley è nata dall’idea di fare le cose in modo diverso, ed è questo spirito che ancora oggi alimenta tutto ciò che creiamo. La nostra eredità è una base, non un traguardo: questo anniversario dimostra che siamo solo all’inizio.”