Oakley e Meta, gli occhiali del "futuro" sono arrivati: la prova

Oakley e Meta insieme, gli occhiali del "futuro" sono qui e noi li abbiamo provati. In occasione del lancio in Italia, nel nuovissimo store Oakley in Piazza San Babila a Milano li abbiamo visti (e indossati) da vicino. Sì, non sono semplicemente degli occhiali, ma un concentrato di tecnologia grazie all'AI. Non c'è solo la fotocamera (migliorata), ma un vero e proprio assistente sempre con te: "Hey Meta". Basta chiedere e lui/loro rispondono. Incredibile la funzione di traduzione simultanea disponibile, al momento, per l'inglese, il francese e lo spagnolo. Basta parlare con una persona ed ecco tutto tradotto, all'istante in italiano. Gli Oakley Meta Glasses rappresentano davvero una nuova frontiera.