Nolan celebra Carlos Checa con un casco ispirato al suo titolo Sbk del 2011

La collaborazione trentennale tra Nolan e Carlos Checa ha dato vita ad un X-804 RS Ultra Carbon 30TH ANNIVERSARY SPECIAL EDITION (355), personalizzato con una grafica ispirata al casco indossato dal pilota spagnolo nel 2011 quando vinse il Campionato Mondiale SBK. Un casco che, attraverso alcuni dettagli grafici elegantemente evidenziati sulla calotta, racconta una storia fatta di corse, di vita, di viaggi e di passione vera. L’idea che ha ispirato il Centro Stile Nolan e Carlos Checa a raccontare questi 30 anni insieme sulle piste di tutto il mondo, nasce sulla base del top di gamma X-804 RS Ultra Carbon, con calotta in carbonio e verniciatura Liquido (innovativa stratificazione di colore che lascia trasparire in superficie l’elegante trama di fibra di carbonio) in tonalità blu.