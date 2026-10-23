Nintendo Switch Sports Resort: un'isola, 12 sport e tanto divertimento

Con l’arrivo di Nintendo Switch Sports Resort su Nintendo Switch 2, l’Isola di Wuhu è tornata ad accogliere i videogiocatori nel suo resort galleggiante ricco di attrazioni turistiche e strutture sportive che già nel 2009, con Wii Sports Resort, è diventato un fenomeno culturale per un’intera generazione. Questo nuovo capitolo riporta i giocatori nelle iconiche atmosfere dell'Isola, ottimizzate per le prestazioni hardware di Nintendo Switch 2 con comandi di movimento a elevata precisione, comparto grafico rinnovato, multiplayer locale e online, e una selezione di discipline che spazia dai classici come bowling e tennis tavolo, fino alla nuova lotta di pollici e ad altre attività outdoor e acquatiche inedite. La ricetta perfetta per regalare un'esperienza di movimento immediata, intuitiva e accessibile a chiunque, ovunque ci si trovi. Senza alcuna distinzione di età o di genere, dalle sfide in famiglia o tra amici nel salotto di casa alle partite veloci in mobilità, Nintendo Switch Sports Resort trasforma ogni luogo nel campo da gioco ideale, dove il vero obiettivo è divertirsi insieme.