Nintendo Switch Sports Resort: un'isola, 12 sport e tanto divertimento

Con l’arrivo di Nintendo Switch Sports Resort su Nintendo Switch 2, l’Isola di Wuhu è tornata ad accogliere i videogiocatori nel suo resort galleggiante ricco di attrazioni turistiche e strutture sportive che già nel 2009, con Wii Sports Resort, è diventato un fenomeno culturale per un’intera generazione. Questo nuovo capitolo riporta i giocatori nelle iconiche atmosfere dell'Isola, ottimizzate per le prestazioni hardware di Nintendo Switch 2 con comandi di movimento a elevata precisione, comparto grafico rinnovato, multiplayer locale e online, e una selezione di discipline che spazia dai classici come bowling e tennis tavolo, fino alla nuova lotta di pollici e ad altre attività outdoor e acquatiche inedite. La ricetta perfetta per regalare un'esperienza di movimento immediata, intuitiva e accessibile a chiunque, ovunque ci si trovi. Senza alcuna distinzione di età o di genere, dalle sfide in famiglia o tra amici nel salotto di casa alle partite veloci in mobilità, Nintendo Switch Sports Resort trasforma ogni luogo nel campo da gioco ideale, dove il vero obiettivo è divertirsi insieme.
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Con la sua formula di gioco ormai familiare, Nintendo Switch Sports Resort, provato in anteprima a Colonia, permette a chiunque di creare un Mii o uno Sportsmate per cimentarsi in 12 discipline sportive diverse, senza che sia necessaria alcuna preparazione atletica. Tra queste figurano attività debuttanti per la prima volta sulle console Nintendo Switch come la boxe, il tennis tavolo e il tiro con l’arco; non mancheranno inoltre evergreen come il tennis, la pallavolo; il bowling, il basket e il golf; e, novità assoluta di questo capitolo, la lotta di pollici, che permetterà di aumentare le dimensioni del pollice tenendo premuto quello dell’avversario. Inoltre, tra un trick e l’altro, guidando lo skateboard, la moto d’acqua e l’idrovolante, sarà possibile esplorare l’intera Isola di Wuhu con l’utilizzo dei controlli in stile mouse e di movimento, raccogliendo le Fotocamere per scoprire i segreti dei tantissimi punti di interesse del luogo, sia di giorno, sia di notte.
Per prepararsi a tutte queste sfide, sarà possibile fare riscaldamento con il salto della corda e non mancheranno minigiochi per ciascuna disciplina, come Sfida di battute a tennis tavolo, Partita rilassata a tennis, l’iconica modalità 100 birilli del bowling, la Gara dei tre punti nel basket, Ricezione a ritmo nella pallavolo e tanto altro ancora. Sull’Isola di Wuhu, per ogni sport è presente un campione da battere per reclamare il titolo di Asso dell'isola: tra nuovi volti e vecchie indimenticabili glorie, l’obiettivo sarà quello di ottenere la corona in ogni disciplina. Praticando gli sport, inoltre, si accumuleranno punti Spocco che potranno essere scambiati al Centro articoli con oggetti come abiti, capigliature, trucco ed equipaggiamento vario per essere sempre competitivi con il massimo dello stile.
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Più movimento, più sport e più divertimento per tutti… anche in compagnia. In Nintendo Switch Sports Resort è possibile condividere i controller Joy-Con 2 nella modalità Gioco in locale per fare squadra o sfidare amici e familiari sulla stessa console. Inoltre, è possibile giocare con gli amici anche online a distanza, grazie alla Lobby amici. Sempre online, si potranno sfidare giocatori di tutto il mondo nella Lega Pro del Gioco Online per raccogliere punti e scalare la classifica globale, oppure dedicarsi a sfide più rilassate e senza punti nella modalità Gioco online libero.
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Fare sport non è mai stato così divertente grazie a Nintendo Switch Sports Resort, il nuovo capitolo della celebre serie sportiva di Nintendo che porta 12 discipline differenti nel salotto di chiunque. Il gioco è disponibile sia in formato fisico e digitale sul Nintendo Store, sia in formato digitale scaricabile dal Nintendo eShop, direttamente sulla console Nintendo Switch 2. Inoltre, è disponibile anche un bundle console Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort, comprensivo di una console Nintendo Switch 2, il download della versione completa di Nintendo Switch Sports Resort e un codice download per un’iscrizione individuale di 3 mesi (90 giorni) a Nintendo Switch Online. Il modo migliore per iniziare con un po’ di movimento la propria avventura con Nintendo Switch 2.