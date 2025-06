Masters presenta la collezione primavera/estate 2025: l’evoluzione continua

TECNOLOGIE INNOVATIVE La collezione SS25 integra soluzioni tecniche d’avanguardia per garantire ergonomia, comfort e traspirabilità: Impugnature in E.V.A. con logo laserato per una migliore identificazione e un tocco di stile.;EVO Strap, leggera e confortevole, elimina la fibbia e offre una regolazione intuitiva con il sistema Automatic-StopSystem; Alcuni modelli presentano un’estensione E.V.A. ridisegnata per una presa più stabile e versatile; Passamano in poliestere morbido con un intreccio sofisticato che unisce eleganza e minimalismo; Informazioni tecniche integrate direttamente sul prodotto con grafiche intuitive, mentre il limite di regolazione della sezione è evidenziato per garantire massima sicurezza all’utente. Masters prosegue nel suo percorso di innovazione, curando ogni dettaglio per offrire un’esperienza di trekking senza compromessi.