MACRON O.N.E., quando lo sport diventa linguaggio di moda

Debutta la collezione lifestyle high-end di Macron

02 Set 2025 - 16:08
© ufficio stampa

© ufficio stampa

Macron presenta Macron O.N.E. la collezione lifestyle high-end che trasforma la cultura dello sport in un linguaggio di moda contemporanea. O.N.E. – Own. Nothing. Else.: non un semplice nome, ma una scelta assoluta, che esclude ogni alternativa. L’evoluzione di una collezione che nasce dalla performance e diventa stile quotidiano, dando vita al concetto di ActiveFashion: l’estetica che prende forma dal movimento. Il savoir faire della moda italiana incontra l’innovazione dei tessuti tecnici. Nascono così capi seasonless da vivere 365 giorni l’anno: versatili, sofisticati e performanti, per lui e per lei. Funzionalità e stile diventano una cosa sola.

