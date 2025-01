Macron al Pitti Immagine uomo con la collezione autunno-inverno di Macron Clubhouse

La nuova collezione Macron Clubhouse DROP-02 esprime ancora una volta il concetto di Beyond Performance. Questo si traduce in capi realizzati in materiali tecnici e di alto livello, ma che al tempo stesso possano essere indossati e utilizzati nella vita di tutti i giorni senza rinunciare a eleganza e stile, ma anche a sentirsi liberi, comodi e a proprio agio in ogni situazione. Nel DROP-02 dedicata al periodo invernale trovano spazio i capi spalla con la novità dei cappotti per uomo e donna realizzati in lana e neoprene, e giacche imbottite eleganti e confortevoli. Le colorazioni scure sono predominanti, con il nero come tema portante accompagnato dal blu navy nei capi maschili e l’avorio per quelli femminili.