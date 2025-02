Kappa, sciare con stile a stelle e strisce a Courchevel

Quella di Courchevel è stata la quarta tappa del Kappa Mountain Tour, un mix di sport, musica e intrattenimento. Tour che ha preso il via a Bormio il 28 e 29 dicembre 2024, inaugurando la stagione in grande stile. Successivamente, in occasione della competizione di Super Gigante e della discesa libera maschile, si è spostato a Madonna di Campiglio l’8 gennaio e poi a Cortina d’Ampezzo il 18 e 19 gennaio, portando con sé un programma variegato per l’iconico slalom sulla celeberrima pista 3Tre che ha entusiasmato fan e appassionati di sci. Quest’ultimi hanno avuto l’opportunità di seguire le atlete della Federazione Statunitense durante il super Gigante e la discesa libera sull'Olympia delle Tofane. Ora l'appuntamento è con Sestriere il 22 e 23 febbraio che concluderà il tour 2024/2025.