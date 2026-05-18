Jorge Martin in passerella: è il nuovo brand ambassador di Dan John
Lo spagnolo dell'Aprilia, ex campione del mondo, è il nuovo volto del marchio italiano di riferimento nel menswear contemporaneo
© Ufficio Stampa
Dan John, brand italiano di riferimento nel menswear contemporaneo, annuncia con orgoglio la collaborazione con Jorge Martín, Campione del Mondo MotoGP 2024, come nuovo Brand Ambassador per l’anno 2026. Il pilota spagnolo, oggi protagonista nel team ufficiale Aprilia Racing – con cui ha corso nella stagione 2025 portando il numero 1 di campione in carica – diventa ufficialmente il volto del brand in un accordo di esclusività come fashion partner. Simbolo di determinazione, velocità e spirito competitivo, Jorge Martín incarna perfettamente i valori distintivi di Dan John: un uomo deciso, dinamico, capace di andare controvento e di affermare il proprio stile con autenticità. Una visione condivisa che trova espressione anche nella presenza del logo Dan John sul casco del pilota durante la stagione sportiva, rafforzando il legame tra performance e identità estetica. Questa partnership rappresenta inoltre un ponte naturale tra Italia e Spagna, due Paesi uniti da una forte cultura dello stile.
“Siamo entusiasti di accogliere Jorge Martín nella famiglia Dan John - dichiara Daniele Raccah, Co-Founder del brand - . Jorge rappresenta perfettamente l’uomo Dan John: determinato, elegante nella sua autenticità e capace di distinguersi senza compromessi. La sua attitudine a sfidare i limiti e a tracciare la propria strada rispecchia profondamente il nostro DNA”.
“Sono orgoglioso di entrare a far parte della famiglia Dan John - afferma Jorge Martín - . È un brand che sento vicino, non solo per lo stile ma per i valori che rappresenta: carattere, energia e identità. In pista come nella vita, credo sia fondamentale restare fedeli a sé stessi e avere il coraggio di andare oltre”.
Con questa collaborazione, Dan John consolida il proprio posizionamento nel panorama fashion internazionale, rafforzando il dialogo tra sport e stile e continuando a raccontare una mascolinità contemporanea, sicura e in evoluzione.
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