Jorge Martin in passerella: è il nuovo brand ambassador di Dan John

Dan John, brand italiano di riferimento nel menswear contemporaneo, annuncia con orgoglio la collaborazione con Jorge Martín, Campione del Mondo MotoGP 2024, come nuovo Brand Ambassador per l’anno 2026. Il pilota spagnolo, oggi protagonista nel team ufficiale Aprilia Racing – con cui ha corso nella stagione 2025 portando il numero 1 di campione in carica – diventa ufficialmente il volto del brand in un accordo di esclusività come fashion partner. Simbolo di determinazione, velocità e spirito competitivo, Jorge Martín incarna perfettamente i valori distintivi di Dan John: un uomo deciso, dinamico, capace di andare controvento e di affermare il proprio stile con autenticità. Una visione condivisa che trova espressione anche nella presenza del logo Dan John sul casco del pilota durante la stagione sportiva, rafforzando il legame tra performance e identità estetica. Questa partnership rappresenta inoltre un ponte naturale tra Italia e Spagna, due Paesi uniti da una forte cultura dello stile.