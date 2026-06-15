Italia protagonista verso i Mondiali Pokémon 2026: Pero trionfa tra i Master dei videogiochi

Si sono conclusi a New Orleans i Campionati Internazionali Nordamericani 2026. Al termine di un fine settimana elettrizzante, che ha visto i migliori giocatori sfidarsi in Pokémon Champions, nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, in Pokémon GO e Pokémon UNITE, sono stati finalmente incoronati i nuovi campioni. Tra i grandi protagonisti di questa edizione spicca l'italiano Francesco Pio Pero, che ha trionfato conquistando il titolo nella categoria Master dei videogiochi. L'evento è stato anche la cornice ideale per svelare agli Allenatori di tutto il mondo importanti novità riguardanti PokémonXP e l'attesissimo appuntamento con i Campionati Mondiali Pokémon 2026, in programma ad agosto a San Francisco. Infine, è stata annunciata la sede della prossima edizione: sarà Chicago a ospitare i Campionati Internazionali Nordamericani nel 2027.



Uno sguardo in anteprima ai partner di Pokémon XP e dei Campionati Mondiali Pokémon 2026

Sia gli Allenatori presenti a New Orleans sia gli spettatori che hanno seguito l'evento in streaming sui canali ufficiali Pokémon hanno potuto scoprire in anteprima i prestigiosi partner che prenderanno parte a PokémonXP e ai Campionati Mondiali Pokémon 2026 di San Francisco, tra cui LEGO, Santa Cruz, Crocs, Funko, Stern Pinball, Build-A-Bear, Jazwares, Bandai Spirits, Sideshow e molti altri.



Svelata la carta Resort Paradiso dei Campionati Mondiali Pokémon 2026, la carta promozionale e il kit di benvenuto

A New Orleans, gli Allenatori hanno potuto ammirare in anteprima l’attesissimo kit di benvenuto dei Campionati Mondiali Pokémon 2026, la linea di merchandise dedicata ai campioni, la carta Resort Paradiso 2026 e le carte promozionali esclusive dei Mondiali e di PokémonXP: un vero e proprio assaggio di ciò che attenderà la community a San Francisco il prossimo agosto.



I Campionati Internazionali Nordamericani Pokémon si spostano a Chicago nel 2027

Nel 2027, i Campionati Internazionali Nordamericani Pokémon si svolgeranno presso il McCormick Place Convention Center di Chicago. Dopo tre splendidi anni a New Orleans, la competizione si sposterà nella “Windy City” (città del vento), inaugurando una nuova ed entusiasmante era competitiva per gli Allenatori in lizza per il titolo di campioni degli Internazionali Nordamericani.



Incoronati i vincitori dei Campionati Internazionali Nordamericani 2026

Congratulazioni a tutti i concorrenti per l’entusiasmante fine settimana di competizioni a New Orleans e ai vincitori dei Campionati Internazionali Nordamericani 2026 appena incoronati:



Videogiochi - Categoria Junior: