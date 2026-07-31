Isoclear: da ESN la rivoluzione delle proteine isolate che si bevono come una limonata

Il vantaggio non è solo estetico. Isoclear è formulato a partire da un isolato di proteine del siero del latte di alta qualità, ottenuto attraverso un preciso processo di microfiltrazione, con un profilo aminoacidico completo. Il prodotto è privo di zuccheri, grassi e lattosio, oltre che di glutine e soia: una scelta comoda per chi cerca un’alternativa più leggera rispetto ai classici shake proteici cremosi. Con 25 grammi di proteine per porzione, è anche uno degli strumenti più diretti che contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare, in tutte le fasi dell'allenamento, non solo in quelle di definizione.