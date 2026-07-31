Isoclear: da ESN la rivoluzione delle proteine isolate che si bevono come una limonata

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Per molto tempo "proteine in polvere" ha voluto dire una cosa sola: uno shake denso e cremoso, da mandar giù più per dovere che per piacere. Isoclear è nato per ribaltare quell'idea, portando nel bicchiere una bevanda proteica limpida, più simile a una limonata o a un tè freddo che a un frullato.
Il clear whey isolate di ESN quest'anno taglia il traguardo dei sei anni. Un prodotto capace di rinnovarsi anno dopo anno con varianti e gusti sempre nuovi, ma fedele alla sua formulazione originaria che ha segnato per il mercato degli integratori un'innovazione senza precedenti nella industry, aprendo di fatto una categoria che prima non esisteva.
Il nome racconta già molto. Isoclear è, appunto, un clear whey isolate: un isolato di proteine del siero del latte sottoposto a un processo che rimuove le sostanze di accompagnamento, così che sciolto in acqua dia una bevanda trasparente e leggera al posto del classico frullato opaco. La differenza con le proteine tradizionali si vede già nel bicchiere, ma si sente soprattutto al palato, con un gusto fresco più vicino a un soft drink che a un dessert.
Il vantaggio non è solo estetico. Isoclear è formulato a partire da un isolato di proteine del siero del latte di alta qualità, ottenuto attraverso un preciso processo di microfiltrazione, con un profilo aminoacidico completo. Il prodotto è privo di zuccheri, grassi e lattosio, oltre che di glutine e soia: una scelta comoda per chi cerca un’alternativa più leggera rispetto ai classici shake proteici cremosi. Con 25 grammi di proteine per porzione, è anche uno degli strumenti più diretti che contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare, in tutte le fasi dell'allenamento, non solo in quelle di definizione.
C'è poi il capitolo gusto, forse quello su cui ESN ha lavorato di più con Isoclear. La gamma supera la ventina di varianti e nasce da un percorso lungo, oltre quaranta prototipi, messo a punto nel laboratorio di Amburgo del brand da esperti di analisi sensoriale. Il risultato spazia dai profili limonata a quelli tè freddo e succo di frutta, da Orange Cola fino ai gusti più amati, Peach Iced Tea, Fresh Cherry e Strawberry Lime, con una new entry che porta la gamma in una direzione ancora più estiva: Isoclear Infused Coconut Water, dal profilo tropicale e dissetante.
Ed è proprio questa new entry a farsi protagonista della stagione: al whey isolate ultrapuro, 20 grammi di proteine per porzione, senza zuccheri, grassi né lattosio per un massimo di 102 kcal, si aggiunge il 15% di acqua di cocco in polvere, che porta con sé i minerali naturalmente presenti nel frutto e una nota tropicale che trasforma la pausa proteica in qualcosa di più vicino a una bibita dissetante. Privo di glutine e soia, è pensato per chi non vuole rinunciare alla leggerezza nemmeno quando le proteine sono la priorità.
Dietro l'etichetta c'è la parte meno visibile ma non meno importante: ogni lotto di Isoclear passa da test di laboratorio indipendenti, con certificazioni di processo come FSSC 22000 e HACCP a garanzia di sicurezza e precisione degli ingredienti. Un lavoro sulla fiducia che, a giudicare dalle decine di migliaia di recensioni a cinque stelle, sembra aver pagato.
A sei anni dal debutto, Isoclear ha trasformato quella che era una curiosità di nicchia in una categoria a sé. E il messaggio, oggi, è più semplice di allora: fare il pieno di proteine non deve per forza passare da uno shaker.
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