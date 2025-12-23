In fuoristrada con GIVI: la linea Canyon si amplia con tre novità

Aggiunte una borsa scantonata, uno zaino per sacca idrica fino a 3 lt e un marsupio per una sacca idrica da 1.5 lt
GIVI amplia la propria linea Canyon con tre prodotti innovativi. Le novità introdotte comprendono: la borsa laterale da 25 litri GRT727, impermeabile, dotata di scantonatura e sistema di aggancio MONOKEY CAM-SIDE; lo zaino enduro da 12 litri GRT731, predisposto per ospitare una sacca idrica fino a 3 litri; infine, il marsupio GRT732 da 8 litri, anch’esso predisposto per sacca idrica fino a 1,5 litri.
Scopriamoli più nel dettaglio.
GRT727 - Borsa laterale per enduro e maxienduro
La nuova borsa laterale Canyon è progettata per le moto da enduro e maxienduro equipaggiate con scarico alto a destra. La sua forma scantonata permette un posizionamento, rispetto al telaio moto, analogo a quello della borsa montata a sinistra. In questo modo la guida con le borse laterali risulta bilanciata. Il sistema di fissaggio sulla borsa è il sofisticato MONOKEY CAM-SIDE, che a sua volta si aggancia ai telai laterali scantonati PLOS_CAM. Questo rende facilmente intercambiabile la borsa con una valigia in alluminio della gamma Trekker Outback, senza dover cambiare il telaio. La strutturaprincipale della GRT727 utilizza materiali estremamente resistenti agli impatti e all’abrasione ed è inoltre rinforzata internamente con inserti removibili in plastica, per irrigidire il fondo ed i lati. All’interno, removibile, trova spazio un sacco waterproof, saldato ad alta frequenza, che insieme alla praticità della chiusura roll-top, garantisce la totale impermeabilità del contenuto anche con forti piogge e condizioni estreme. La GRT727 presenta una patella removibile frontale in Hypalon, utile alla protezione della borsa in caso di impatti. L’elenco delle caratteristiche tecniche comprende anche la presenza di 8 punti di compressione del carico e di una robusta tasca interna. E ancora va citato il sistema modulare di ampliamento del carico, composto da passanti laterali con sistema M.O.L.L.E. a cui poter fissare piccoli carichi aggiuntivi. Per il corretto utilizzo della borsa è necessario acquistare separatamente la serratura Smart Security Lock, sistema che consente di configurare al meglio i prodotti unificandone la chiave (ad esempio quella della laterale sinistra GRT725 e la laterale destra GRT727, più un eventuale topcase Outback Evo).
Altre caratteristiche
Materiali: (realizzati secondo la normativa REACH) Nylon Cordura; Hypalon 1680D/ PU coating ad alta tenacità; Ripstop Nylon TPU, tessuto esterno ad alta resistenza ai raggi UV (rif. ISO 4892 – 2). Volume: 25 litri. Carico massimo: 10 Kg. Dotazioni: Patella frontale removibile dotata posteriormente di una robusta tasca in rete. Buckle di chiusura superiori con sistema extralock integrato, per aumentare la sicurezza. Anelli predisposti per l’aggancio di un cavo d’acciao lucchettabile di sicurezza. Maniglia ergonomica per trasporto a mano. Stampe a motivi rifrangenti per una maggiore visibilità
In vendita da febbraio 2026 al costo: € 399,00
GRT731, zaino tecnico
Il nuovo zaino tecnico Canyon è predisposto per alloggiare nel vano principale una sacca idrica fino a 3 litri (consigliato il T523 HydraPak da 2 litri di GIVI). Il tubo di idratazione è comodamente posizionabile sia a destra che a sinistra, in base alle proprie preferenze, e rimane sempre in posizione sicura e facilmente accessibile grazie alle asole sugli spallacci. Lo scomparto secondario è dotato di comode tasche portaoggetti di cui una specifica porta attrezzi. La patella frontale in Hypalon (elemento distintivo della gamma), regolabile e di facile accesso, presenta posteriormente una robusta tasca in rete ed essendo estendibile permette di ampliare il carico. Più di un accenno merita lo studio effettuato da GIVI per ottenere il corretto posizionamento dello zaino una volta indossato. Gli spallacci sono dotati di 4 punti di regolazione (2 superiori e 2 inferiori) + cinghia pettorale stabilizzatrice; l’ergonomico schienale rivestito in rete e rinforzato grazie a due inserti in EVA alta densità garantisce comodità e stabilità anche durante spostamenti su terreni accidentati e un flusso d'aria ottimizzato per affrontare in sella le giornate più calde.
Altre caratteristiche
Materiali: (realizzati secondo la normativa REACH) Nylon Ripstop e Hypalon, Poliestere. Tessuto esterno ad alta resistenza ai raggi UV (rif. ISO 4892 – 2). Volume: 12 litri. Carico massimo: 4 Kg. Ulteriori dotazioni: Stampe a motivi rifrangenti per una maggiore visibilità.
Costo € 145,00
GRT732, marsupio per il fuoristrada
Nella gamma Canyon 2026 si inserisce anche questo marsupio tecnico, pensato per un utilizzo in fuoristrada. Il punto di forza è la predisposizione per alloggiare una sacca idrica (max 1.5 litri) nella tasca anteriore. Il passaggio del tubo di idratazione è realizzato sfruttando le asole di cui sono dotate le due pratiche tasche laterali con zip. Interessante anche il vano posteriore, impermeabile e dotato di chiusura tipo roll top, in quanto permette di portare con sé - in sicurezza - documenti, accessori elettronici, ma anche un abbigliamento di ricambio. La struttura del marsupio è completata da una patella frontale in Hypalon regolabile e di facile accesso rete ed essendo estendibile permette di ampliare il carico. Il marsupio è dotato di un pannello 3D in EVA alta densità che rinforza lo schienale e di due pannelli laterali con materiale antiscivolo.
Altre caratteristiche
Materiali: (realizzati secondo la normativa REACH) Nylon Ripstop e Hypalon, Poliestere. Tessuto esterno ad alta resistenza ai raggi UV (rif. ISO 4892 – 2). Volume: 8 litri. Ulteriori dotazioni: retro-ergonomico che garantisce comodità e stabilità anche durante spostamenti su terreni accidentati; studiato per garantire un flusso d'aria ottimizzato. Stampe a motivi rifrangenti per una maggiore visibilità
Costo € 99,00
