In fuoristrada con GIVI: la linea Canyon si amplia con tre novità

Il nuovo zaino tecnico Canyon è predisposto per alloggiare nel vano principale una sacca idrica fino a 3 litri (consigliato il T523 HydraPak da 2 litri di GIVI). Il tubo di idratazione è comodamente posizionabile sia a destra che a sinistra, in base alle proprie preferenze, e rimane sempre in posizione sicura e facilmente accessibile grazie alle asole sugli spallacci. Lo scomparto secondario è dotato di comode tasche portaoggetti di cui una specifica porta attrezzi. La patella frontale in Hypalon (elemento distintivo della gamma), regolabile e di facile accesso, presenta posteriormente una robusta tasca in rete ed essendo estendibile permette di ampliare il carico. Più di un accenno merita lo studio effettuato da GIVI per ottenere il corretto posizionamento dello zaino una volta indossato. Gli spallacci sono dotati di 4 punti di regolazione (2 superiori e 2 inferiori) + cinghia pettorale stabilizzatrice; l’ergonomico schienale rivestito in rete e rinforzato grazie a due inserti in EVA alta densità garantisce comodità e stabilità anche durante spostamenti su terreni accidentati e un flusso d'aria ottimizzato per affrontare in sella le giornate più calde.