Durante la preparazione il calice deve essere accuratamente pulito e immerso in acqua fredda per garantire la temperatura ideale e una spillatura perfetta. Si passa quindi al sacrificio: si lascia scorrere la prima parte di birra per eliminare eventuali impurità e assicurare che il liquido sia fresco e di qualità. Immediatamente dopo, ecco la spillatura vera e propria, durante la quale si inclina il calice a 45 gradi e si apre il rubinetto completamente, mantenendo il flusso costante fino a riempire il bicchiere, creando la giusta schiuma. Schiuma la cui parte in eccesso viene rifinita con lo skimmer, eliminando le bolle più grandi per ottenere una superficie liscia e compatta in quella che è la fase del taglio. Infine il servizio, ovvero il momento durante cui si presenta il calice pulito e perfetto, con il logo rivolto verso il cliente, pronto per essere gustato.