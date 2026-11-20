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Siamo stati a Torino per vivere una giornata tra campo e Fan Village grazie ad AB InBev e Stella Artoisdi Alberto Gasparri
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Un grande evento tennistico, e non solo, a livello mondiale anche senza Jannik Sinner. Le Nitto Atp Finals 2026 di Torino stanno andando in archivio e in attesa di sapere chi sarà il campione, c'è già un vincitore: l'Italia e il suo pubblico. L'assenza del numero 1 azzurro non ha intaccato l'entusiasmo degli appassionati che si sono riversati in massa all'Inalpi Arena. E il risultato è stato l'ennesimo tutto esaurito o quasi in un'atmosfera di grande festa dello sport.
Ce ne siamo resi conto di persona in occasione della nostra presenza su invito di Stella Artois, premium brand di AB InBev, che è Gold Partner e Official Beer del "torneo dei mastri". Nonostante la sera prima Flavio Cobolli avesse perso male con Frances Tiafoe, sancendo la sua eliminazione dalle semifinali, ci ha accolto un clima entusiastico.
Sia all'interno dell'arena, con tanti ragazzi e appassionati accorsi per la sessione pomeridiana, sia nei suoi corridoi e anche all'esterno dell'impianto realizzato per l'Olimpiade del 2006. Merito di un'ambientazione di livello assoluto e di tante opportunità di svago realizzate nel Fan Village e non solo.
Noi, ad esempio, abbiamo ci siamo cimentati nella "Perfect Serve Masterclass", una lezione di spillatura della birra tenuta da due maestri di Stella Artois, con tanto di esame finale. Come nel tennis, dove la capacità di eseguire con costanza un servizio perfetto può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta, lo stesso vale per il produttore belga, per il quale il rituale del Servizio Perfetto, suddiviso in cinque fasi (preparazione, sacrificio, spillatura, taglio e servizio), garantisce un’esperienza di birra alla spina senza eguali.
Durante la preparazione il calice deve essere accuratamente pulito e immerso in acqua fredda per garantire la temperatura ideale e una spillatura perfetta. Si passa quindi al sacrificio: si lascia scorrere la prima parte di birra per eliminare eventuali impurità e assicurare che il liquido sia fresco e di qualità. Immediatamente dopo, ecco la spillatura vera e propria, durante la quale si inclina il calice a 45 gradi e si apre il rubinetto completamente, mantenendo il flusso costante fino a riempire il bicchiere, creando la giusta schiuma. Schiuma la cui parte in eccesso viene rifinita con lo skimmer, eliminando le bolle più grandi per ottenere una superficie liscia e compatta in quella che è la fase del taglio. Infine il servizio, ovvero il momento durante cui si presenta il calice pulito e perfetto, con il logo rivolto verso il cliente, pronto per essere gustato.
Come è andata? I maestri spillatori ci hanno promosso e alla fine la "nostra" birra ce la siamo gustata con piacere. Con il gomito alto, come vuole la regola del perfetto bevitore di bionda.
E poi, dopo un pranzo gourmet firmato "Da Vittorio", ci siamo goduti il campo. Anzi, il bordocampo. Dove ogni colpo viene passato al microscopio. Dove ogni gesto, ogni smorfia, ogni occhiata verso il proprio box, si svolge sotto lo sguardo attento di chi ha la fortuna, come l'abbiamo avuta noi, di avere il classico "posto in prima fila'. E' proprio qui che si scoprono dettagli che altrimenti resterebbero invisibili: gli sguardi di Rafa Jodar con il papà-allenatore, i sorrisi di intesa tra la giudice di sedia e un addetto al campo, le introspezioni sussurrate di Ben Shelton dopo un'occasione sprecata, ma anche la marea di un pubblico appassionato e competente, che si esalta dopo un grande scambio.
Tutto questo, insieme agli eventi in città, agli ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo acclamati in tribuna, alle iniziative di sponsor e organizzatori per il pubblico, continuano a sancire il successo planetario delle Nitto Atp Finals a Torino. Una torta da provare almeno una volta nella vita. Anche senza la ciliegina Sinner.