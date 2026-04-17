I Mii tornano protagonisti con Tomodachi Life: Una vita da sogno su Nintendo Switch e Switch 2

Tomodachi Life: Una vita da sogno, permette ai giocatori di dare vita a un’intera comunità di personaggi Mii ispirati ad amici, parenti, personaggi reali o immaginari, senza alcun limite alla creatività. Grazie a strumenti di personalizzazione avanzati, che includono tratti del volto esclusivi, voci uniche e personalità caleidoscopiche, ogni abitante dell’isola può diventare un vero e proprio individuo con desideri, gusti e stravaganze proprie. Immersi in un vivaio di infinite possibilità, sarà compito dei giocatori prendersi cura dei Mii, gestendo le loro abitazioni, risolvendo i loro problemi quotidiani e osservando le dinamiche sociali che si svilupperanno in completa autonomia all’interno del gioco. Ciò che ha reso tanto popolare Tomodachi Life, infatti, è proprio la totale imprevedibilità della vita sull’isola: tra improbabili storie d’amore e litigi o eventi e sogni surreali, ogni interazione è in grado di riservare sorprese stravaganti. Più personaggi Mii si creeranno, maggiori saranno le possibilità di assistere a momenti bizzarri e a sviluppi inaspettati della vita sull’isola e nelle svariate abitazioni: appartamenti personalizzabili dove fino a 8 dei tantissimi personaggi Mii potranno convivere, rafforzando la loro conoscenza e il loro legame, sia in positivo, sia in negativo.