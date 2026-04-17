I Mii tornano protagonisti con Tomodachi Life: Una vita da sogno su Nintendo Switch e Switch 2
L’iconico e imprevedibile simulatore di vita fa il suo ritorno con un nuovo capitolo dopo oltre un decennio dal debutto su Nintendo 3DS
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A partire dal 16 aprile Tomodachi Life: Una vita da sogno ha debuttato su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. L’irriverente videogioco di simulazione di Nintendo fa ritorno dando nuovo splendore al suo spirito bizzarro, imprevedibile e ironico, lo stesso che oltre un decennio fa ha reso celebre Tomodachi Life per Nintendo 3DS, trasformandolo in un vero e proprio fenomeno sociale e culturale. I Mii sono pronti a riprendersi il centro della scena in un’avventura ancora più ricca, personalizzabile e folle che mai.
Tomodachi Life: Una vita da sogno, permette ai giocatori di dare vita a un’intera comunità di personaggi Mii ispirati ad amici, parenti, personaggi reali o immaginari, senza alcun limite alla creatività. Grazie a strumenti di personalizzazione avanzati, che includono tratti del volto esclusivi, voci uniche e personalità caleidoscopiche, ogni abitante dell’isola può diventare un vero e proprio individuo con desideri, gusti e stravaganze proprie. Immersi in un vivaio di infinite possibilità, sarà compito dei giocatori prendersi cura dei Mii, gestendo le loro abitazioni, risolvendo i loro problemi quotidiani e osservando le dinamiche sociali che si svilupperanno in completa autonomia all’interno del gioco. Ciò che ha reso tanto popolare Tomodachi Life, infatti, è proprio la totale imprevedibilità della vita sull’isola: tra improbabili storie d’amore e litigi o eventi e sogni surreali, ogni interazione è in grado di riservare sorprese stravaganti. Più personaggi Mii si creeranno, maggiori saranno le possibilità di assistere a momenti bizzarri e a sviluppi inaspettati della vita sull’isola e nelle svariate abitazioni: appartamenti personalizzabili dove fino a 8 dei tantissimi personaggi Mii potranno convivere, rafforzando la loro conoscenza e il loro legame, sia in positivo, sia in negativo.
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Sono tantissime le novità introdotte da Tomodachi Life: Una vita da sogno, a partire dalla possibilità di personalizzare non solo i singoli abitanti, ma anche l’intera isola. I giocatori, infatti, potranno modellare l’ambiente a piacimento, espandere le aree abitabili o aggiungere elementi paesaggistici per prendere la propria isola un luogo unico. Inoltre, progredendo nello sviluppo della vita sull’isola, sarà possibile sbloccare alcune nuove strutture, come il supermercato, la boutique o l’emittente televisiva, che permetteranno di fare shopping sfrenato, intrattenere gli abitanti o rimanere al corrente di tutti gli ultimi avvenimenti. Non mancheranno infine tantissime nuove opzioni di personalizzazione accessibili presso lo studio di design, che permetterà di rendere unici oggetti, vestiti e arredamenti, così da riflettere al meglio il proprio stile.
E per i giocatori che si prenderanno cura della propria isola su Nintendo Switch 2, il gioco è progettato per sfruttare le prestazioni hardware migliorate della console, offrendo un'esperienza di gioco più confortevole. Nintendo Switch 2 include inoltre il supporto per GameChat, disponibile con qualsiasi iscrizione a Nintendo Switch Online.
Il bizzarro mondo di Tomodachi Life: Una vita da sogno è disponibile sia su Nintendo Switch, sia su Nintendo Switch 2. Per avere un assaggio delle tantissime possibilità che questa inimitabile avventura ha da offrire, è disponibile una demo gratuita che permetterà di ottenere un costume da criceto e di trasferire i salvataggi sul gioco completo in un secondo momento. È possibile ottenere Tomodachi Life: Una vita da sogno sia scaricandolo direttamente da Nintendo eShop, sulla console, sia in formato digitale e fisico per entrambe le piattaforme - Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 - sul My Nintendo Store.
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