I consigli di Anytime Fitness per una Pasqua in piena forma

“IL SEGRETO È NON PERDERE IL FOCUS”

“In questo periodo, la cosa più importante è non perdere il focus sulle proprie abitudini”, conclude quindi Giada A. “Per chi frequenta già la palestra, consiglio di proseguire con l’allenamento “contro resistenza” in sala pesi, integrandolo con sessioni di cardio a fine workout per mantenere un buon equilibrio senza affaticare troppo il corpo. A chi preferisce i corsi, ma non può frequentarli a Pasqua, suggerisco circuiti a corpo libero con l’uso di elastici o piccoli pesi, alternando fasi cardio a esercizi con macchinari. Per chi invece è alle prime armi, o non ha modo di andare in palestra, va benissimo muoversi all’aria aperta: passeggiate, giri in bicicletta o anche una leggera corsa. Sconsiglio però i classici circuiti “brucia-grassi” trovati online, se non si ha un minimo di preparazione, perché si rischia di farsi male. In alternativa, può essere utile sfruttare questo periodo per lavorare in modo più dolce sul proprio corpo, concentrandosi su attività come lo stretching, la mobilità articolare e la respirazione: una sorta di “manutenzione” del proprio corpo, utile sia dal punto di vista fisico che mentale. In ogni caso, l’importante è non fermarsi del tutto”.